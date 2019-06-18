Знаменитый индийский иллюзионист Чанчал Лаири погиб во время трюка Гудини. Об этом сообщает CNN.

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Иллюзиониста связали цепями и веревками, после чего подвесили за ноги и опустили в реку. Целью мужчины было освободиться от цепей и доплыть до островка, однако через 10 минут Лаири так и не всплыл.

Через полчаса люди начали спасательно-поисковую операцию, которая не дала результатов, и мужчину считали без вести пропавшим. Труп обнаружили в километре от места, где он выполнял трюк.

Ранее сообщалось, что под Киевом всплыл труп девушки.