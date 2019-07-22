Бійка у Славутичі закінчилася жорстокою різаниною [ Редактировать ]
Жорстоке вбивство у Славутичі на Київщині. Конфлікт спалахнув в одному з нічних закладів міста між двома відвідувачами. Уже на вулиці на одного з них накинулись іще двоє чоловіків. Зчинилася бійка.
За словами очевидців, чоловіка вдарили ножем у шию. 32-річний Юрій Булат помер від утрати крові за кілька хвилин. Поліція затримала двох підозрюваних, третього - розшукують.
За фактом умисного вбивства відкрите кримінальне провадження.
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