Жорстоке вбивство у Славутичі на Київщині. Конфлікт спалахнув в одному з нічних закладів міста між двома відвідувачами. Уже на вулиці на одного з них накинулись іще двоє чоловіків. Зчинилася бійка.

За словами очевидців, чоловіка вдарили ножем у шию. 32-річний Юрій Булат помер від утрати крові за кілька хвилин. Поліція затримала двох підозрюваних, третього - розшукують.

За фактом умисного вбивства відкрите кримінальне провадження.