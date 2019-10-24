Сапоги-казаки: с чем носить тренд осени 2019 [ Редактировать ]
Трендовой обувью этой осенью стали сапоги-казаки - простая возможность создать оригинальный ансамбль в холода. Обувь может кардинально изменить ваш образ.
Сапоги в стиле вестерн стали популяризироваться еще в первой половине прошлого века, а в нынешнем их актуальность растет с каждым годом. В 2019 году модницы носят казаки на вечеринки и в офис, на свидания и бизнес-переговоры.
С чем носят казаки
Челси и ботинки на толстом каблуке – хорошее решение для офисных ансамблей.
Стиль кэжуал. Сапоги носят с узкими джинсами и с широкими брюками, заправленными в голенище, трикотажными платьями и юбками миди.
Ковбойский стиль – куртки и жилеты с бахромой, джинсы, клетчатые рубахи, легкие платья с цветочным рисунком и длинные юбки с широким подолом.
Ансамбль выходного дня – модная обувь с нарядным декором в сочетании с коктейльным или маленьким черным платьем в стиле Шанель.
Сапоги-казаки - беспроигрышный вариант для тех, кто любит эффектные наряды, но боится экспериментов. Ковбойские ботинки станут ключевым элементом ансамбля и настоящим украшением образа.
Ранее сообщалось о том, какие брови будут в тренде этой осенью
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