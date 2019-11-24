В Україні вчителів більше, ніж потрібно, так вважає голова міністерства освіти Анна Новосад. На її думку, особливо це відчувається в сільській місцевості. Що пропонують у відомстві та до чого це може призвести? - з'ясовували наші кореспонденти.

Заява міністра освіти викликала неоднозначну реакцію у суспільстві, особливо - серед педагогів. Виявляється, у країні забагато тих, хто навчає. І це треба міняти.

"У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися"

Тобто, у профільному міністерстві хочуть, щоб учителі стали такими собі універсалами. І могли викладати не один, а одразу кілька предметів. Адже процес об'єднання шкіл триватиме. Насамперед у сільській місцевості.

Ігор Ковровський уже не один рік працює педагогом у Кагарлицькій загальноосвітній школі. Він не розуміє, чому у профільному міністерстві переймаються такими проблемами. Адже, за його словами, в закладі, де він зараз викладає, кадрів навпаки не вистачає.

"У нас немає надлишку вчителів, хоча я хочу сказати - іноді ми встаємо в такий ситуації, коли ми шукаємо для себе вчителів, шукаємо педагогічний персонал", - стверджує Ігор Ковровський, учитель іноземних мов.

Учителі здивовані підрахунками очільників. Мовляв, не можуть збагнути, що саме чиновники хочуть реформувати.

"У кожному явищі, я вважаю, є два аспекти: доцільність і об'єктивність. От ми будемо говорити, ви говорите про надлишок вчителів, я не можу судити за Україну, адже в одному із інтерв'ю нашого міністра - вона говорила, що навпаки, - скажімо, в західних регіонах вчителів не вистачає", - переконана Ірина Горбач, директорка школи.

Однак, якщо кількість педагогів усе-таки скорочуватимуть, то тим, хто залишиться, доведеться опановувати нові предмети. Така собі перекваліфікація.

"Я глибоко переконаний, що протягом кількох років в нас буде глибока криза в забезпеченні наших шкіл вчителями - з кількох причин. Перш за все, це негативний економічний стан і від'їзд великого числа молоді за кордон; по друге: старінням наших педагогічних кадрів і наших славних ветеранів, а їх напевно в школі до 30-40 відсотків, - вони рано чи пізно підуть на відпочинок. І наступна причина - ми не добираємо сьогодні вчителів із таких точних дисциплін, набори дуже мізерні, а ще - якщо взяти, що половина чи третина не піде в школу працювати, - то у нас буде повна криза", - застерігає Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти і науки України (2005-2007).

Фахівці стверджують, що скоротивши кількість учителів, держава хоче зменшити бюджетні витрати. У Міністерстві освіти кажуть, що в середньому підготовка одного учня коштує 21 тисячу гривень. А в не укомплектованій школі ця сума може сягати й 100 тисяч гривень. Та чи не вплине це на якість освіти?