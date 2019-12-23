Несвяткове послання на різдвяній листівці. Шестирічна дівчинка із Лондона отримала повідомлення із китайської в'язниці. Яким чином воно потрапило до школярки і якої допомоги просять у неї - розповість Світлана Чернецька із британської столиці.

У цій сім'ї до свят підготувалися завчасно. Прикрасили ялинку, оселю і взялися писати різдвяні листівки. Шестирічна Флоренс попросила батьків купити кілька десятків - щоб відправити усім однокласникам.

"Я сиділа, писала побажання, а десь на шостій чи восьмій листівці побачила, що хтось уже на ній написав. Там було написано від руки - "Ми в'язні, яких змушують працювати проти нашої волі", - говорить Флоренс Віддіком, школярка.

Ось це послання. У ньому вказано, що пишуть іноземні в'язні із тюрми Цинпу у Шанхаї. Вони просять звернутися до правозахисних організацій. І, зокрема, повідомити Пітера Гамфрі.

"Моя дочка спершу подумала, що це жарт. Покликала маму і каже, - дивися, хтось уже щось написав на цій листівці, - правда ж, смішно? Але потім ми прочитали, що там написано Я був шокований, коли побачив ці рядки. Та відчув відповідальність передати його Пітеру Гамфрі, як цього просили у листівці", - говорить Бен Віддіком, батько школярки.

Батькам вдалося зв'язатися із тим самим Пітером Гамфрі. Як виявилося, чотири роки тому він сам був в'язнем тюрми, про яку йдеться у листівці. Тож припускає, що це послання від його колишніх співкамерників, які досі у неволі. Сам Гамфрі каже, потрапив за ґрати за сфабрикованими звинуваченнями, які ніколи не розглядалися у суді.

"Коли я був у цій тюрмі, робота в'язнів була добровільною. Тобто ті, хто хотів отримати копійки, щоби купувати якісь побутові речі - як то мило, зубну пасту чи печиво, - працював. Але за останній рік робота в'язнів стала примусовою", - говорить Пітер Гамфрі, колишній журналіст-розслідувач.

Щойно ця історія набула розголосу у пресі - листівки відкликали із продажу. А мережа супермаркетів призупинила співробітництво із китайським заводом, де їх виготовляли.

"Нам огидне використання праці в'язнів. І ми ніколи б не дозволили цього у нашій мережі. Ми були шоковані такими звинуваченнями".

Заковика у тому, що лише минулого місяця цей завод поблизу Шанхая перевіряла незалежна аудиторська компанія. І вона не виявила використання рабської праці в'язнів. Втім, тепер виробництво проінспектують ще раз. І якщо звинувачення підтвердяться, цей завод виключать зі списку постачальників.

Це не перший випадок, коли китайську продукцію супроводжують послання від в'язнів. Зокрема, сім років тому у США виявили листа із описом катувань та переслідувань. Його заховали у коробці з прикрасами на Гелловін. У самому Китаї усі звинувачення називають фарсом.