Козловский шокировал поклонников экстравагантным снимком [ Редактировать ]
Известный украинский певец Виталий Козловский шокировал пользователей сети экстравагантным снимком. Соответствующую публикацию звезда шоу-бизнеса сделал в Instagram.
На фото Козловский позирует с манекеном.
"Делай то, что хочешь! Ведь всегда найдутся те, кто тебя осудит", - написал певец.
Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети:"Вау, какая крутая фотка" ,"Всегда нужно делать, что хочеться", "Прям в точку", "Та ладно, быть не может", 100% правда".
Раньше сообщалось о том, что Козловский огорчил фанаток фото. А также Виталий Козловский растрогал поклонников до слез.
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