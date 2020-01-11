Известный украинский певец Виталий Козловский шокировал пользователей сети экстравагантным снимком. Соответствующую публикацию звезда шоу-бизнеса сделал в Instagram.

На фото Козловский позирует с манекеном.

"Делай то, что хочешь! Ведь всегда найдутся те, кто тебя осудит", - написал певец.

Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети:"Вау, какая крутая фотка" ,"Всегда нужно делать, что хочеться", "Прям в точку", "Та ладно, быть не может", 100% правда".

Раньше сообщалось о том, что Козловский огорчил фанаток фото. А также Виталий Козловский растрогал поклонников до слез.