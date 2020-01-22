Дорофеева умилила фанатов теплым фото с мужем [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно ошарашила поклонников заявлением, показала новое яркое фото со своим мужем, Дантесом. Соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
"Момент", - загадочно подписала снимок артистка.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Поклонники пришли в восторг от чувственного фото Нади с Дантесом. Они буквально "забросали" звездную пару теплыми словами и комплиментами.
"Самые лучшие моменты с любимым человеком", "Теплое фото", "Какие красивенные", "Самые лучшие", "Надя, какие вы прекрасные", "Круто!", "Надюша, вы - прелесть", - написали юзеры социальной сети.
Смотрите также, как обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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