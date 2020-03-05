Коронавирус в Черновцах: еще 6 человек госпитализировали [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, стало известно, что в Черновцах под наблюдением врачей находятся 6 пациентов, которые контактировали с больным коронавирусом жителем. Об этом передает "РБК-Украина".
Известно, что сейчас под наблюдением медработников находятся не только жена больного черновчанина, но и четверо сотрудников пограничной службы и один таможенник. Пациенты здоровы, но некоторое время будут находиться под наблюдением.
Отмечается, что в Черновицкой области нет быстрых тестов для диагностирования коронавируса COVID-19. Сейчас анализы пациентов с подозрением на коронавирус передаются в лабораторию Центра общественного здоровья Украины в Киеве.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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