В четверг, 5 марта, стало известно, что в Черновцах под наблюдением врачей находятся 6 пациентов, которые контактировали с больным коронавирусом жителем. Об этом передает "РБК-Украина".

Известно, что сейчас под наблюдением медработников находятся не только жена больного черновчанина, но и четверо сотрудников пограничной службы и один таможенник. Пациенты здоровы, но некоторое время будут находиться под наблюдением.

Отмечается, что в Черновицкой области нет быстрых тестов для диагностирования коронавируса COVID-19. Сейчас анализы пациентов с подозрением на коронавирус передаются в лабораторию Центра общественного здоровья Украины в Киеве.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.