Спочатку ревізія - потім ринок. Напередодні посівної в аграрних регіонах активно обговорюють майбутню земельну реформу. Що найбільше бентежить фермерів та що вони пропонують - про це далі.

У селі Андріївка благоустрій і жодної покинутої хати. Молодь залишається, бо є робота. Тут працює одразу кілька фермерських господарств. Вони орендують в селян земельні паї. Серед фермерів жорстка конкуренція: хто запропонує кращі умови людям, той і отримає більше землі в обробіток. Тим, що вирощують на полях, годують корів. А це - робочі місця на фермах. Тож фермери кажуть: перед тим як продавати землю, треба ще багато чого зробити.

"Первое - полная ревизия всех земель. Потому что у нас 30 лет земельная реформа, сколько ее делаем, мы до сих пор даже не знаем. Вот простой вопрос задайте - чья это земля? Ответа не получите. Дальше - продажа, только тем, кто на ней работает и кто проживает здесь. И дальше по нормам европейским в одни руки. Не по 20 тысяч, не по 200, а по 100, по 20 гектар", - говорить Микола Пивовар, голова фермерського господарства.

Віктор Решетило живе в сусідній Олександрівці. Має свій пай, який здає в оренду фермеру й отримує платню зерном або грошима. Так і виживає. Чоловік тричі їздив у столицю на мітинги проти продажу землі.

"Це одне єдине, що є в українця - це наша земля. Єслі ми ще землю продамо, то з чим ми останемся? Куди їхать нам? Там нас ніхто не жде, отам десь далеко", - говорить Віктор Решетило, житель села Олександрівка.

Перед тим, як вести розмову щодо продажу землі, вважає колишня очільниця Харківщини Юлія Світлична, треба з'ясувати, чи всі люди змогли отримати свої законні паї.

"В первую очередь надо обратить внимание на состояние дел в земельном кадастре, для того, чтобы иметь единую базу земли, чтобы можно было понять, где земля свободная, а где можно претендовать и раздать ее людям, потому что не у каждого жителя Украины есть то количество земельных участков, да и вообще есть клочок земли, хотя бы какой-то. И нужно начать именно с этого. Поддержка фермерскому хозяйству для того, чтобы создавать рабочие места, дотации и субвенции на местах и развитие сел. А не начинать с продажи государственной земли и не спросив при этом мнение людей. Поэтому категорически все, с кем мы общаемся, против продажи государственной земли. Если у кого-то есть мысли о продаже госимущества, то в первую очередь нужно поговорить с людьми", - говорить Юлія Світлична депутат Харківської облради.

Такі гострі питання, кажуть селяни, треба вирішувати на референдумі.