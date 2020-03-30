Баскетболист Маркус Смарт вылечился от коронавируса [ Редактировать ]
Защитник "Бостон Селтикс" Маркус Смарт вылечился от заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter.
"По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса. Спасибо всем за все мысли и молитвы за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь! " - написал Смарт.
Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020
Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!
Much love!
К слову, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Затем COVID-19 был диагностирован у Митчелла.
В НБА заболели также четыре баскетболиста "Бруклина", в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс", Кристиан Вуд из "Детройт Пистонс" и Маркус Смарт из "Бостон Селтикс".
Ранее сообщалось, что у игрока сборной Украины обнаружили коронавирус.
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