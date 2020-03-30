Защитник "Бостон Селтикс" Маркус Смарт вылечился от заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter.

"По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса. Спасибо всем за все мысли и молитвы за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь! " - написал Смарт.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020

К слову, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Затем COVID-19 был диагностирован у Митчелла.

В НБА заболели также четыре баскетболиста "Бруклина", в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс", Кристиан Вуд из "Детройт Пистонс" и Маркус Смарт из "Бостон Селтикс".

Ранее сообщалось, что у игрока сборной Украины обнаружили коронавирус.

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