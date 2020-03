Защитник "Бостон Селтикс" Маркус Смарт вылечился от заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter.

"По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса. Спасибо всем за все мысли и молитвы за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь! " - написал Смарт.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!