Это безумно красиво: в Тихом океане засветились волны (видео) [ Редактировать ]
В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдается свечение волн во время движения воды.
Местные жители публикуют видео необычного явления в соцсетях, пишет FaceNews.ua.
Отмечается, что свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться.
"Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз.
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