В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдается свечение волн во время движения воды.

Местные жители публикуют видео необычного явления в соцсетях, пишет FaceNews.ua.

Отмечается, что свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться.

"Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды", - говорится в сообщении.

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