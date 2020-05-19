У США успішно протестували вакцину проти коронавірусу на людях. Досягненнями похизувалась приватна біотехнологічна компанія після першої фази дослідження.

У випробуваннях брали участь 45 добровольців. Після прийому препарату у крові піддослідних, залежно від дози, виявили або таку ж кількість антитіл, як у тих, хто перехворів на ковід, або вищу.

Крім того, вакцина показала себе безпечною, без серйозних побічних ефектів. Кінцева стадія випробування пройде в липні. А в Сингапурі дослідники працюють над вакциною, яку можна буде змінити в разі мутації коронавірусу.