Вакцину від коронавірусу випробували на людях [ Редактировать ]
У США успішно протестували вакцину проти коронавірусу на людях. Досягненнями похизувалась приватна біотехнологічна компанія після першої фази дослідження.
У випробуваннях брали участь 45 добровольців. Після прийому препарату у крові піддослідних, залежно від дози, виявили або таку ж кількість антитіл, як у тих, хто перехворів на ковід, або вищу.
Крім того, вакцина показала себе безпечною, без серйозних побічних ефектів. Кінцева стадія випробування пройде в липні. А в Сингапурі дослідники працюють над вакциною, яку можна буде змінити в разі мутації коронавірусу.
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