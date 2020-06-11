Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на школу и убил заместителя директора.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По информации, молодой человек ранил двух детей и двух взрослых, после чего прибывшая на место происшествия полиция убила нападавшего.

К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем.

Известно, что преступнику было 22 года и он жил на севере страны.

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