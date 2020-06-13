На Банковій спалах коронавірусу - позитивний результат тесту у радника Зеленського Руслана Демченка та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Вчора вони були на переговорах у Парижі.

Раніше з'явилася інформація, що на COVID-19 захворіла перша леді. Володимир Зеленський теж здав тест на коронавірус - результат негативний, але президент заявив, що переходить на особливий режим роботи: скасував усі особисті зустрічі на найближчий час. Сьогодні ж провів онлайн-нараду з Кабміном - нагадав урядовцям про відповідальність за збільшення кількості хворих, та закликав ретельніше перевіряти місця скупчення людей.