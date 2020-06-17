Убийство в Славутиче: фото подозреваемого и жертвы [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, стало известно, что в Славутиче в Киевской области случилось двойное убийство. Так, тела двух жителей Славутича, которые считались без вести пропавшими, полицейские разыскали закопанными в лесу.
Позже появилась первая информация о жертвах и подозреваемом в содеянном. Об этом редакции сообщили источники в правоохранительных органах.
Так, одна из жертв кровавого убийцы - женщина, жительница Славутича.
Фото: Юлия Мирошниченко
Также появилось фото подозреваемого, который устроил двойное убийство и закопал тела жертв в лесу.
Фото: подозреваемый в убийстве
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