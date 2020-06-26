Чем полезен черный перец [ Редактировать ]
Для большинства черный перец - популярная специя, которая делает вкус пищи острее и насыщеннее. Однако это не единственный его плюс. Медики рассказали о полезных свойствах приправы.
Так, содержащиеся в черном перце жиры, протеины, клетчатка, витамины, эфирные масла и минералы принимают активное участие в обменных и других процессах организма. Наиболее знаменитое свойство пряности – способность усиливать аппетит и стабилизировать пищеварение. Также черный перец горошком активизирует кровообращение в мозге, в результате чего улучшается память и умственная деятельность.
Вещества раздражают нервную систему, выступая в роли антидепрессанта. Также черному перцу приписывают способность снижать уровень холестерина, выводить токсины, оказывать отхаркивающий и потогонный эффект при простудных заболеваниях. Регулярное употребление пряности снижает риск возникновения онкологических, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.
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