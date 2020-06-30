Во вторник, 30 июня, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов упали в цене до 41,42 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,70%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,39 доллара за баррель, потеряв 0,78%.

Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года.

К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.