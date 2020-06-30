День рождения обернулся загадочной смертью подростка [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июня, в Мелитопольском районе Запорожской области внезапно умер подросток. Мальчика госпитализировали в больницу после празднования дня рождения. Об этом пишет golos.zp.ua.
Местный житель сообщил в полицию о том, что в районной больнице умер его 14-летний сын. При этом, медики не сообщили об этом в полицию сами.
Накануне вечером мальчик отдыхал в частном доме в поселке Акимовка на дне рождения своего друга. Около 11 вечера он вернулся домой и лег спать.
Примерно в два часа ночи парню стало плохо, родители срочно отвезли его в районную больницу. А чуть меньше, чем через час мальчик скончался под наблюдением врачей.
Ранее мы писали, что жена николаевского депутата застрелилась из травматического оружия. Полиция квалифицирует дело как "умышленное убийство".
по теме
Карточный домик: почему взрываются многоэтажки?
Трагедию на Позняках, которая унесла жизни пяти людей, сейчас обсуждают все. И действительно, масштаб трагедии - огромный
В Запорожской области мужчина перепутал яд с водой и выпил его
Выпив яд, пострадавший потерял сознание и умер
На море "погoня" зa мaтpaцeм обернулась трагедией
В Херсонской области, нa пляжe Азовского моря у ceлa Гeнгopкa, отдых обернулся для семьи трагедией
Укусы клещей: что делать и как обезопасить себя?
Как обезопасить себя от нападения клещей
Паводки на западе Украины: в МВД назвали сроки ликвидации последствий
Для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тыс. нацгвардейцев и спасателей