Во вторник, 30 июня, в Мелитопольском районе Запорожской области внезапно умер подросток. Мальчика госпитализировали в больницу после празднования дня рождения. Об этом пишет golos.zp.ua.

Местный житель сообщил в полицию о том, что в районной больнице умер его 14-летний сын. При этом, медики не сообщили об этом в полицию сами.

Накануне вечером мальчик отдыхал в частном доме в поселке Акимовка на дне рождения своего друга. Около 11 вечера он вернулся домой и лег спать.

Примерно в два часа ночи парню стало плохо, родители срочно отвезли его в районную больницу. А чуть меньше, чем через час мальчик скончался под наблюдением врачей.

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