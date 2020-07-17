Рада ушла на каникулы [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, закрылась третья сессия Верховной Рады ІХ созыва. Сессию, которая началась в 10:00 и прошла с несколькими перерывами, спикер Дмитрий Разумков объявил закрытой уже к 14:00.
С утра на вопросы парламентариев отвечали члены Кабинета министров. Позднее Рада приняла законопроект об оборонных закупках, о Службе внешней разведки и одобрила проект постановления Кабмина о сокращении количества районов в Украине.
Народные депутаты так и не смогли проголосовать за "языковой" законопроект "слуги народа" Максима Бужанского, который ранее забраковал языковой омбудсмен. Из-за спорного законопроекта (об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык - ред.) с утра под Радой собрались протестующие.
Народный депутат Кира Рудык объявила о том, что партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти.
Спикер Дмитрий Разумков объявил, что очередная четвертая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнется во вторник, 1 сентября 2020 года. Начало - в 12:00.
До начала новой сессии народным депутатам придется собраться вместе еще раз. Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание парламента. В повестку дня включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами и о разведке.
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" определилась с кандидатами в мэры областных центров.
по теме
Четверо депутатов вошли в группу Коломойского "За будущее"
Депутатскую группу "За будущее" связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и олигархом Игорем Коломойским
Рада запретила подкупать избирателей "гречкой"
В Украине запрещается проведение предвыборной агитации с предоставлением избирателям денег или продуктов питания. Вне закона теперь и товары, содержащие партийную символик
Вакарчука в Раде заменит жена экс-министра обороны
ЦИК признала избранным народным депутатом от партии "Голос" Алину Свидерскую
Рада приняла закон о Службе внешней разведки: что изменится
В пятницу, 17 июля, парламент принял во втором чтении законопроект о Службе внешней разведки
Исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД
15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме