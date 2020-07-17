В пятницу, 17 июля, закрылась третья сессия Верховной Рады ІХ созыва. Сессию, которая началась в 10:00 и прошла с несколькими перерывами, спикер Дмитрий Разумков объявил закрытой уже к 14:00.

С утра на вопросы парламентариев отвечали члены Кабинета министров. Позднее Рада приняла законопроект об оборонных закупках, о Службе внешней разведки и одобрила проект постановления Кабмина о сокращении количества районов в Украине.

Народные депутаты так и не смогли проголосовать за "языковой" законопроект "слуги народа" Максима Бужанского, который ранее забраковал языковой омбудсмен. Из-за спорного законопроекта (об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык - ред.) с утра под Радой собрались протестующие.

Народный депутат Кира Рудык объявила о том, что партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти.

Спикер Дмитрий Разумков объявил, что очередная четвертая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнется во вторник, 1 сентября 2020 года. Начало - в 12:00.

До начала новой сессии народным депутатам придется собраться вместе еще раз. Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание парламента. В повестку дня включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами и о разведке.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" определилась с кандидатами в мэры областных центров.