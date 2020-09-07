В Швеции представили футуристический кибергрузовик (видео) [ Редактировать ]
В Швеции стартап Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero.
Об этом сообщает Electrek.
Так, авто получило аккумулятор мощностью от 160 до 200 кВт и запас хода от 150 до 200 километров. При этом Volta Zero может перевозить до 8 600 килограмм груза.
Отмечается, что тестовые поставки для логистических компаний планируются на первое полугодие 2021 года. Уже в 2022 году компания планирует наладить серийное производство Volta Zero.
Читайте также, автоконцерны Volkswagen и Ford вложили миллиардную сумму в совместный проект электрокара. Его начнут производить с 2023 года.
по теме
Volkswagen и Ford вложили в разработку электрокара 1 млрд долларов
Электрокары начнут производить с 2023 года
Технологии будущего: создана "чувствительная" электронная кожа
Устройство "научили" чувствовать боль
Xiaomi представили минималистичный пылесос
Он работает от аккумуляторной батареи
Электрокар Tesla станет основой для "экопохорон"
Авто переоборудовали под катафалк
Олимпиада-2021: в МОК сделали неожиданное заявление
Во время проведения соревнований будут предприняты меры предосторожности