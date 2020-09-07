В Швеции стартап Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero.

Об этом сообщает Electrek.

Так, авто получило аккумулятор мощностью от 160 до 200 кВт и запас хода от 150 до 200 километров. При этом Volta Zero может перевозить до 8 600 килограмм груза.

Отмечается, что тестовые поставки для логистических компаний планируются на первое полугодие 2021 года. Уже в 2022 году компания планирует наладить серийное производство Volta Zero.

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