І поки українські посадовці та депутати виявляють дива корупційної винахідливості, скромний британський прем'єр бідкається через низьку зарплату. Виявляється, Борису Джонсону навіть не вистачає на няню для 5-місячного сина.

Скільки ж отримує глава уряду і чому скаржиться на злидні - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Борис Джонсон займає найвпливовішу посаду у Великій Британії. Він здійснив мрію дитинства - став прем'єр-міністром країни. Але без жертв не обійшлося. Політикові довелося відмовитися від багатьох способів заробітку. І тепер він вимушений жити на одну зарплату. Яка, за лондонськими мірками, втричі більша від середньої - 7 тисяч фунтів на місяць чистими. Це 250 тисяч гривень. Втім, до обрання прем'єром Джонсон отримував вдвічі більше. Лише написання щотижневої колонки в Telegraph приносило йому 13 тисяч фунтів на місяць. Не кажучи вже про недешеві виступи та появи на різноманітних заходах. За участь харизматичного політика на форумі чи конференції йому платили близько 50 тисяч фунтів.

Цитати друзів прем'єр-міністра із газети The Times:

Він завжди переживає за гроші, він має щире бажання забезпечувати сім'ю і це його безперечно турбує.

Борис, як і інші прем'єр-міністри дуже, дуже погано обслуговується. У нього навіть немає домогосподарки - лише одна прибиральниця і вони переживають, що не можуть дозволити собі няню.

Він застряг у квартирі на Даунінг-стріт, а це не приємне місце для життя. Це не Єлисейський палац чи Білий дім, де можна сховатися від усього, бо вони такі великі.

Навіть за їжу, яку його сім'ї готують на кухні Даунінг-стріт, прем'єрові доводиться платити з власної кишені. А ще ж треба відкласти на дітей - четверо із шести зараз навчаються в університетах. Тож близькі друзі прем'єра зізнаються, він дуже нещасний. Поготів, що робота - далеко не з простих. Але ніякого підвищення зарплати Борису чекати не варто. Навпаки, за останнім опитуванням, люди чекають, що він добровільно уріже свій дохід. Вчинить як мер Лондона, який зменшив свою зарплату на 10% на знак солідарності з постраждалими від пандемії.