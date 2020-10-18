Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія заявила про порушення перемир'я [ Редактировать ]
І знову зірване перемир'я. Таке відбувається вже вдруге. У Нагірному Карабаху відновилися бойові дії. Хоча напередодні Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарний режим тиші задля обміну тілами загиблих. Він мав діяти з опівночі.
Першою про порушення перемир'я заявила Вірменія. Єреван звинуватив Баку в артилерійському та ракетному обстрілі Степанакерта. У відповідь Азербайджан заявив, що вірменські сили вночі обстріляли околиці міста Джебраїл, а також кілька сіл Нагірного Карабаху.
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