І знову зірване перемир'я. Таке відбувається вже вдруге. У Нагірному Карабаху відновилися бойові дії. Хоча напередодні Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарний режим тиші задля обміну тілами загиблих. Він мав діяти з опівночі.

Першою про порушення перемир'я заявила Вірменія. Єреван звинуватив Баку в артилерійському та ракетному обстрілі Степанакерта. У відповідь Азербайджан заявив, що вірменські сили вночі обстріляли околиці міста Джебраїл, а також кілька сіл Нагірного Карабаху.