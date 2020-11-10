Компания Xor, которая принадлежит бывшему дизайнеру Vertu выпустит свой роскошный кнопочный мобильный телефон Titanium. Об этом сообщает Engadget.

Новое устройство будет поддерживать 3G-связь и отправку SMS, но у него нету ОС и поддержки приложений.

Отмечается, что девайс использует программное обеспечение на базе Linux. Также владельцы элитных телефонов будут иметь возможность общаться между собой с помощью защищенной линии. Устройство поступит в продажу в первом квартале 2021, а его стоимость составит 3900 долларов.

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