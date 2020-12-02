Чи отримають компенсації погорільці у Харківській області [ Редактировать ]
У Харкові під стінами обласної адміністрації напередодні протестували погорільці. Ті, хто втратив усе в лісових пожежах восени, так і не отримали обіцяних компенсацій. У декого документи згоріли разом із будинками. І чиновники скористалися цим, як приводом не платити.
Тетяна Гряник показує своє згоріле обійстя.
Тут кухня лєтня була. Отам був коровник. Отут був курятник. Зерно в нас хранилося. І дробілка там була. Усе це згоріло.
Та на початку вересня пожежа знищила все, від будинку залишилися тільки стіни.
Тетяна Гряник, погорілець із села Гороб'ївка:
І я ось тільки недавно ремонт зробила. Тут покрасила, побілила, на зиму готовилася. Он обої клеїла. Нема нічого. Все, все згоріло, все!
Разом з чоловіком Тетяна Гряник тепер винаймає хатинку в сусідньому селі. А родина Наталі Мостової вже третій місяць живе на згарищі. Бо мусить доглядати за худобою.
Ночують у сараї, який уцілів.
Це єдине, що в мене сохранилося під час пожежі. Пожежники врятували тільки сарай, там, де я худобі готувала їсти.
Люди чекали компенсації від держави. Обіцяних трьохсот тисяч мало б вистачити, щоб придбати нове житло. Гроші, хоч і з запізненням, зі столиці надійшли. Та з двадцяти шести родин погорільців кошти отримали лише одинадцять. Ані Гряникам, ані Мостовим - грошей не дісталося. Із плакатами зі старих шпалер люди приїхали під стіни обладміністрації. Наталія Мостова розповідає: будинок був оформлений на батька, він помер у лікарні після пожежі, тож чиновники вирішили: компенсацію виплачувати нікому.
Наталія Мостова, погорілець із села Гороб'ївка:
Коли я обратилася в райдержадміністрацію і чому мені не виділена компенсація, мені коротко і ясно сказали: батько не написав заяви, немає кому.
Тетяні Гряник теж відмовили через неоформлену спадщину.
Тетяна Гряник, погорілець із села Гороб'ївка:
Тому що у нас не було документів. Нє, вони у нас єсть, тільки не оформлені на чоловіка. Батько вмер, а він спадщину не оформив. Просто була неоформлена спадщина. Ми ж не думали, що ми згорим.
Посадовці заявлять: у всіх, хто не отримав грошей, немає документів на будинки. І єдиний вихід, якщо область надасть ці кошти із власних ресурсів.
Тетяна Єгорова-Луценко, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації:
Була ініціатива з приводу звернення до Харківської обл ради та виділення коштів матеріальна допомога для цих людей у розмірі 2-3 млн грн, щоб вони приблизно отримали таку ж суму, яку отримували ті, що мали правоустановлюючі документи.
Депутати новообраної облради на першу сесію зберуться наступної п'ятниці. Та чи дійде справа до питання гороб'ївців - самі чиновники не впевнені. У такому разі доведеться чекати ще.
Тетяна Гряник, погорілець із села Гороб'ївка:
Якщо вони нам не поможуть, я не знаю, що робити нам, хоть на вішалку йди, чесне слово.
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