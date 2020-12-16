Гарантувати соцвиплати і підвищити зарплати. На Майдан Незалежності на пікет вийшли українські медики. Зараз їх не надто багато, але люди постійно надходять. Учасники акції невдоволені цифрами, які Уряд і Верховна Рада заклали у бюджет 2021 на медичну сферу.

Вимагають переглянути кошторис і врахувати пропозиції Міністерства охорони здоров'я. Нагадаю, напередодні Парламент ухвалив проєкт бюджету на наступний рік на медицину заклали 160 мільярдів гривень.