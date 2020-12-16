Акція протесту медиків: вимагають переглянути кошторис [ Редактировать ]
Гарантувати соцвиплати і підвищити зарплати. На Майдан Незалежності на пікет вийшли українські медики. Зараз їх не надто багато, але люди постійно надходять. Учасники акції невдоволені цифрами, які Уряд і Верховна Рада заклали у бюджет 2021 на медичну сферу.
Вимагають переглянути кошторис і врахувати пропозиції Міністерства охорони здоров'я. Нагадаю, напередодні Парламент ухвалив проєкт бюджету на наступний рік на медицину заклали 160 мільярдів гривень.
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