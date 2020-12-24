Диетологи рекомендуют не выбрасывать мандариновую цедру и кожуру других цитрусовых, поскольку она может стать отличным средством для восстановления организма, передает newsyou.info.

Цедра содержит множество полезных элементов, которые способны укрепить иммунитет, снимает усталость, а также положительно влияет на нервную систему.

Также специалистами отмечено влияние на пищеварение, улучшение состояние волосяного покрова, нормализация кровяного давления, а также снижение уровня сахара в крови.

Цедру можно употреблять в сыром виде, а также варить из нее отвар. Употребление отвара может помочь от дисбактериоза, метеоризма, вздутия и стресса.

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