Внутри "солнечного камня" часто сохраняются не только пузырьки воздуха, но и насекомые Источник: открытые источники

В куске янтаря с севера Мьянмы палеонтологи нашли самого древнего из известных науке светлячка, который жил около 100 млн лет назад. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B.

Жучка назвали Cretophengodes azari - в честь ливанского палеонтолога Дани Азара, а также того, что пушистые усы этого насекомого очень похожи на аналогичные органы у современных жуков из семейства Phengodidae.

Находка Cretophengodes azari говорит о том, что взрослые особи этих жуков могли светиться уже 100 млн лет назад, на первых этапах их самостоятельной эволюции.

Ученые предполагают, что сперва светиться "научились" личинки светляков, чтобы отпугивать хищников. Впоследствии эту способность переняли и взрослые особи, чтобы привлекать внимание особей противоположного пола.

Один из авторов, профессор Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Чэньян Цай так прокомментировал находку:

У большинства светляков тело мягкое и небольшое, из-за чего их останки почти не сохраняются. Поэтому древний жук, найденный внутри кусочка янтаря с севера Мьянмы, - это чрезвычайно ценная находка. У него сохранилась даже та часть брюшка, которая светилась.

Палеонтологи надеются, что дальнейшие находки бирманского янтаря помогут найти окаменелые остатки самки Cretophengodes azari и понять, насколько они отличались от самцов.

Куски древнего янтаря, который сформировался десятки или даже сотни миллионов лет назад, давно стали одними из самых интересных находок для ученых.

Внутри "солнечного камня" часто сохраняются не только пузырьки воздуха, но и насекомые, растения, перья птиц и динозавров и даже некоторые ткани их тела.

Ранее сообщалось, что ровесника динозавров - древнюю улитку - нашли в кусочке янтаря.