Под Черниговом водитель убил беременную женщину и сбежал (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черниговской области в ДТП погибла 32-летняя беременная женщина, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщает ГУНП в Черниговской области.
Трагедия произошла около автозаправочной станции в поселке Березна.
40-летний местный житель за рулем микроавтобуса Opel Vivaro сбил двух велосипедисток, которые ехали в попутном направлении.
Одна из них погибла на месте, а вторая получила телесные повреждения.
После наезда на велосипедисток водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Сейчас его ищет полиция.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего".
Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Харькове пассажир такси изнасиловал водителя.
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