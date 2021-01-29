В Черниговской области в ДТП погибла 32-летняя беременная женщина, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщает ГУНП в Черниговской области.

Трагедия произошла около автозаправочной станции в поселке Березна.

40-летний местный житель за рулем микроавтобуса Opel Vivaro сбил двух велосипедисток, которые ехали в попутном направлении.

Одна из них погибла на месте, а вторая получила телесные повреждения.

После наезда на велосипедисток водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Сейчас его ищет полиция.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего".

Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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