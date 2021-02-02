NASA отложила высадку человека на Луну [ Редактировать ]
Источник: wikipedia.org
На прошлой неделе NASA незаметно отложило свои планы по высадке человека на Луну. Решение было связано с двумя контрактами в рамках графика администрации Трампа по лунной миссии. В связи с изменениями, дата высадки была отложена на два месяца, но в окне 2024 года.
Ожидается, что администрация Байдена будет заниматься более насущными национальными проблемами, чем космической программой.
В прошлом году SpaceX Илона Маска, команда аэрокосмических гигантов во главе с Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics, принадлежащая Leidos, выиграли тендер у NASA в размере 967 миллионов долларов для разработки концепций системы приземления аппарата с человеком на борту на поверхность Луны.
Это первая попытка космического агентства потратить деньги на посадочные аппараты астронавтов после программы "Аполлон" в 1970-х годах.
На прошлой неделе NASA сообщило подрядчикам, что необходимо продление их контрактов до 30 апреля. В соответствии с графиком администрации Трампа, NASA планировало выбрать двух из трех претендентов в конце февраля, одобрив две системы, которые в дальнейшем будут использоваться для доставки людей на Луну.
NASA заявляет, что задержка вызвана необходимостью более тщательно оценить предложения участников, что требует больше времени. В то же время в агентстве отмечают, что может и не потребоваться весь дополнительный срок, в таком случае контракты будут заключены раньше. Расширение сроков рассмотрения также даёт компаниям больше времени для проектирования и разработки своих посадочных модулей, заявили в NASA.
Лунный посадочный модуль SpaceX для NASA представляет собой многоразовую ракету Starship высотой с 16-этажный дом. На этот проект NASA выделила 135 миллионов доларов.
Blue Origin Джеффа Безоса получил самую большую выплату в размере 579 миллионов долларов на разработку посадочного модуля Blue Moon. В 2019 году компания объявила о создании команды в составе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper для работы над проектом.
Dynetics получила 253 миллиона долларов за свой посадочный модуль и стала партнером Sierra Nevada Corp.
Blue Origin
Администрация Байдена еще не выбрала нового управляющего NASA и не озвучила какие-либо цели космической программы Artemis, которая должна отправить человека на Луну в 2024 году – эксперты считают нереальным постройку готового космического аппарата и совершение межпланетного полета к намеченному сроку.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск отправит на орбиту первый "гражданский" экипаж. В то же время марсианские планы Илона Маска оборвались.
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