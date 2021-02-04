Зеленский решил, каких офицеров может назначать в украинской армии [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения согласовываются с главой государства. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
Он внес изменения в указ от 4 июня 2008 года "О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны", добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ).
Отныне глава государства может назначать офицеров на следующие должности:
- первого заместителя, заместителей министра обороны;
- главного инспектора МОУ;
- генеральных директоров, директоров директоратов МОУ;
- директоров департаментов МОУ;
- первого заместителя, заместителей начальника Главного управления разведки МОУ;
- директоров департаментов Главного управления разведки;
- заместителей главнокомандующего ВСУ;
- заместителей начальника Генерального штаба ВСУ;
- начальников главных управлений Генерального штаба;
- начальников главных управлений ВСУ;
- начальника Военной службы правопорядка в ВСУ;
- начальника Центрального управления Военной службы правопорядка - военного коменданта Киева;
- заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины;
- командующих войсками оперативных командований;
- командующих воздушными командованиями;
- командующего морской пехотой;
- начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
- атташе по вопросам обороны, представителей МОУ при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился начать проверку боеготовности войск в зоне проведения ООС на Донбассе.
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