Глава государства получил право назначать высокопоставленных офицеров в ВСУ и Минобороны Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения согласовываются с главой государства. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

Он внес изменения в указ от 4 июня 2008 года "О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны", добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ).

Отныне глава государства может назначать офицеров на следующие должности:

первого заместителя, заместителей министра обороны;

главного инспектора МОУ;

генеральных директоров, директоров директоратов МОУ;

директоров департаментов МОУ;

первого заместителя, заместителей начальника Главного управления разведки МОУ;

директоров департаментов Главного управления разведки;

заместителей главнокомандующего ВСУ;

заместителей начальника Генерального штаба ВСУ;

начальников главных управлений Генерального штаба;

начальников главных управлений ВСУ;

начальника Военной службы правопорядка в ВСУ;

начальника Центрального управления Военной службы правопорядка - военного коменданта Киева;

заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины;

командующих войсками оперативных командований;

командующих воздушными командованиями;

командующего морской пехотой;

начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представителей МОУ при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился начать проверку боеготовности войск в зоне проведения ООС на Донбассе.