В Австрії не відчинятимуть заклади харчування до Великодня [ Редактировать ]
Заклади харчування в Австрії не відчинятимуть до Великодня. Уряд відхилив прохання деяких кафе та барів приймати гостей бодай на терасах. Закритими залишаються ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади.
Проте, як і раніше, дозволено пропонувати їжу і напої з собою. На карантині гастрономічний бізнес ще з 2 листопада. В Австрії лише нещодавно відбулося пом'якшення чинного з грудня локдауну: відкрилися школи та запрацювали заклади роздрібної торгівлі.
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