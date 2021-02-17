Заклади харчування в Австрії не відчинятимуть до Великодня. Уряд відхилив прохання деяких кафе та барів приймати гостей бодай на терасах. Закритими залишаються ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади.

Проте, як і раніше, дозволено пропонувати їжу і напої з собою. На карантині гастрономічний бізнес ще з 2 листопада. В Австрії лише нещодавно відбулося пом'якшення чинного з грудня локдауну: відкрилися школи та запрацювали заклади роздрібної торгівлі.