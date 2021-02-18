Сьомі роковини розстрілів на Майдані. Саме ці дні лютого - є найтрагічнішими в історії Революції Гідності. Урядовий квартал тоді став плацдармом кровопролиття, а вирішальний бій почався саме 18 після ходи майданівців до Верховної Ради. Тоді в зіткненнях із силовиками протягом двох днів загинули близько ста людей, кілька десятків зникли безвісти, а понад півтисячі - зазнали поранень.

У Михайлівському соборі сьогодні надвечір відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. А прямо в ці хвилини з Михайлівської площі вирушає пам'ятна хода.

На місці працює мій колега Олександр Васильченко. Він із нами на прямому зв'язку. Сашо, вітаю! Чи багато людей прийшли віддати шану загиблим і як згадують ті події?

Вітаю, Катю. У ці хвилини на Михайлівській площі - зібралися кілька сотень людей. Усі ходою підуть до Алеї Героїв Небесної сотні, де покладуть квіти до меморіалу Героїв і запалять лампадки. За кілька годин до цього, панахиду за загиблими відслужили в Михайлівському соборі, який у 2014 став фортецею для протестувальників і місцем першої мобілізації активістів. Я поспілкувався з учасниками Революції Гідності і от як вони згадують ті події.

Олег, учасник Революції гідності:

Важкий день 18, дивіться це нас якби народження 18 тому що 7 років тому, ну от побратими я, Валєра ми тяжкі поранення були на Майдані.

Валерій, учасник революції гідності:

Ніколи не було страшно. Особливо в цей день. Розуміли, що можемо з майдану додому не вернуться, но страху не було.

18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами й силовиками. Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради, вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички сталися на Шовковичній та Кріпосному провулку.

Увечері силовики прорвали барикади та відтіснили протестувальників з урядового кварталу. Почався штурм, під час якого загорівся будинок профспілок. На той момент там розміщувався шпиталь. Тільки цього дня в центрі столиці загинули понад двадцять активістів, а більше ніж півтисячі зазнали поранень.

Сьогодні центр столиці під посиленою охороною. Ситуація спокійна. Рух урядовим кварталом обмежений для автомобілістів. Хоча й не минулося без незручностей, сьогодні через хибне мінування кілька годин не працювала станція метро "Майдан незалежності".

Тимур Брикульський, заступник начальника відділу превентивної комунікації:

Подавалось повідомлення не проведення ходи громадською організацією в День Небесної сотні. І в даному випадку поліція буде сприяти проведенню даної ходи, забезпечувати правопорядок під час проведення цих подій.

Скорботні заходи триватимуть в Україні до 20 лютого. По всій країні заплановані тематичні виставки, показ фільмів та екскурсії.