В пяти областях Украины усилили контроль за карантином [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, в Украине прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в западных областях.
По состоянию на сегодняшний день, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.
Минздрав прогнозировал повышение заболеваемости в конце февраля, ведь ежегодно в этот период обычно увеличивается количество больных ОРВИ. Он добавил, что благодаря карантину "удалось удержать ситуацию".
После заслушивания руководителей областей, где растет COVID-заболеваемость, удалось установить, что общей является проблема нечеткого соблюдения карантинных ограничений и нарушение работы заведений. Поэтому комиссия решила усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Сейчас к проверкам привлекаются сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местных властей, и эти меры нужно продолжать и усиливать.
Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.
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