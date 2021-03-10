В небе над Соединенными Штатами Америки, а также территорией Канады пролетел огромный огненный шар, скорость которого составляла 42 тысячи миль в час.

Во время движения по небу он не издавал абсолютно никаких звуков и очевидцы рассказывают, что были очень напуганы таким необычным явлением.

Отмечается, что по данным NASA, объект предположительно был фрагментом астероида. Ученым даже удалось установить размер метеора - вес около 10 фунтов, а диаметр - около 6 дюймов. Специалисты Агенства назвали странный объект милым фейерверком, который создала мать-природа.

Читайте также, полет метеора в небе над Британией в ночь с воскресенья на понедельник, 1 марта, сняли на видео. Огненный шар засняли камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Кроме того, жители японской столицы Токио наблюдали полет метеорита, многие из них слышали звук, похожий на взрыв. По информации властей, шар не нанес никакого ущерба ни людям, ни городам.

Ранее мы писали, что в Индонезии на дом гробовщика рухнул астероид. Небесное тело, весом в 2,2 килограмма пробило крышу здания, оставив за собой большое входное отверстие, и вошло в землю на глубину 15 сантиметров, а мужчина выкопал космический артефакт и отдал на анализ.

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