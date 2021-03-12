У Мексиці розробники винайшли захисні маски для носа [ Редактировать ]
Мексиканські науковці створили захисні маски тільки для носа. Щоправда, автори винаходу застерігають - розробка не замінює традиційні засоби індивідуального захисту.
А допомагає уберегтися від вірусу тоді, коли звичайну маску люди знімають. Зокрема, під час вживання їжі чи візиту до стоматолога.
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