Боротьба за крісло ректора. У Києві обирали нового очільника Національного університету імені Тараса Шевченка. За посаду змагаються шестеро кандидатів - професори та доктори наук - усі випускники цього вишу. Результати обіцяють оголосити вже завтра. Кандидат-переможець має здобути 50 відсотків голосів.

Тож, в університеті не виключають проведення другого туру. Загалом у голосуванні беруть участь понад 4 тисячі виборців переважно, студенти та викладачі. І от, що вони очікують від нового ректора.

Максим Курка, в.о. голови студентського парламенту КНУ ім. Шевченка:

Це підтримка студентських проектів, які у нас є, готуються. Проте, від нового ректора чекаєш нового рівня підтримки. Просто, адекватного, конструктивного діалогу. Для кожного студента важливий конструктивний діалог з адміністрацією.

Григорій Усатий, доцент кафедри кримінального права КНУ ім. Шевченка: