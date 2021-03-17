У Києві обирали очільника КНУ імені Тараса Шевченка [ Редактировать ]
Боротьба за крісло ректора. У Києві обирали нового очільника Національного університету імені Тараса Шевченка. За посаду змагаються шестеро кандидатів - професори та доктори наук - усі випускники цього вишу. Результати обіцяють оголосити вже завтра. Кандидат-переможець має здобути 50 відсотків голосів.
Тож, в університеті не виключають проведення другого туру. Загалом у голосуванні беруть участь понад 4 тисячі виборців переважно, студенти та викладачі. І от, що вони очікують від нового ректора.
Максим Курка, в.о. голови студентського парламенту КНУ ім. Шевченка:
Це підтримка студентських проектів, які у нас є, готуються. Проте, від нового ректора чекаєш нового рівня підтримки. Просто, адекватного, конструктивного діалогу. Для кожного студента важливий конструктивний діалог з адміністрацією.
Григорій Усатий, доцент кафедри кримінального права КНУ ім. Шевченка:
Сподіваюся, що викладач стане такою максимально автономною одиницею при прийнятті рішень у навчальному процесі. Сподіваюсь на те, що освіта в Україні з часом дійсно стане елітарною. Елітарною не в сенсі доступу до освіти, а у сенсі якості наданих послуг і підготовки студентів.
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