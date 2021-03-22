С артритом сталкивается множество людей. Боль при артрите может ощущаться, когда в тканях тела образуются игольчатые кристаллы. Это результат того, что в кровотоке человека имеется слишком много мочевой кислоты, причиной накопления там которой зачастую является неправильное питание. А одной из разновидностей воспалительного артрита является подагра, передает newsyou.info.

Следует пояснить, что мочевая кислота по сути своей представляет собой отходы, образующиеся при расщеплении особого типа белка. Некоторый ее уровень в организме имеется всегда, но ее излишнее содержание как раз и приводит к подагре.

Чрезмерный уровень мочевой кислоты в крови может быть объяснен множеством причин, основной из которых можно назвать питание. Именно тот выбор продуктов, которые человек предпочитает, во многом и играет важную роль как собственно в возникновении подагры, так и в частоте и болезненности ее приступов.

Если внимательнее относиться к своей диете, то можно минимизировать риск развития этого заболевания. Так, в частности, специалисты рекомендуют избегать таких продуктов с высоким содержанием пуринов, как субпродукты (сердце, печень, почки), жирную рыбу (сельдь, скумбрия, сардины, форель) и морепродукты (икра, крабы, креветки, мидии), жирное мясо, мясные и дрожжевые экстракты.

Допустимо употребление в небольших количествах таких продуктов, как курица, утка, баранина, говядина, бобовые, грибы, цветная капуста, шпинат и спаржа, а также цельнозерновой хлеб и отруби. В них отмечается умеренное содержание пурина. Наименьшим же содержанием пурина могут похвастаться макароны, яйца, большая часть фруктов и овощей.

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