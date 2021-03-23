Новые правила карантина: что изменилось в Киеве [ Редактировать ]
С 20 марта в Киеве ввели локдаун, который будет действовать в городе до 9 апреля. С 23 марта Киев попал в "красную зону" карантина. Давайте разберемся, что же изменилось.
Маски на улице
Во вторник, 23 марта, Кабинет министров Украины принял постановление о том, что в регионах "красной" зоны, куда относится и Киев, и Киевская область, запрещено находиться без маски на улице.
К местам, где будет действовать такой запрет относятся:
- площади, улицы,
- набережные, пляжи,
- автомобильные дороги,
- скверы, парки, лесопарки.
Штраф за нарушение масочного режима равен 170 - 250 грн.
Транспорт
На данный момент транспорт в Киеве работает по обычного графику, но с заполняемостью в 50%.
Метро останавливать не планируют. Однако, в городе могут ввести спецпропуска. Также решение может быть пересмотрено и изменено "вплоть до остановки транспорта".
Что запрещено и разрешено в "красной зоне"
После введения "красной зоны" в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины.
Тем не менее кое-что осталось разрешено.
Более детальная "карта" запретов и разрешений на работу представлена на сайте Министерства здравоохранения.
Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы) и торгово-развлекательным центрам.
Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.
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