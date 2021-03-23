С 20 марта в Киеве ввели локдаун, который будет действовать в городе до 9 апреля. С 23 марта Киев попал в "красную зону" карантина. Давайте разберемся, что же изменилось.

Маски на улице

Во вторник, 23 марта, Кабинет министров Украины принял постановление о том, что в регионах "красной" зоны, куда относится и Киев, и Киевская область, запрещено находиться без маски на улице.

К местам, где будет действовать такой запрет относятся:

площади, улицы,

набережные, пляжи,

автомобильные дороги,

скверы, парки, лесопарки.

Штраф за нарушение масочного режима равен 170 - 250 грн.

Транспорт

На данный момент транспорт в Киеве работает по обычного графику, но с заполняемостью в 50%.

Метро останавливать не планируют. Однако, в городе могут ввести спецпропуска. Также решение может быть пересмотрено и изменено "вплоть до остановки транспорта".

Что запрещено и разрешено в "красной зоне"

После введения "красной зоны" в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины.

Тем не менее кое-что осталось разрешено.

Более детальная "карта" запретов и разрешений на работу представлена на сайте Министерства здравоохранения.

Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы) и торгово-развлекательным центрам.

Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.