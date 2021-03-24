ЗНО в Україні відбудеться за графіком. Про це повідомили у Міносвіти. На іспити не вплине рівень епідемічної небезпеки в регіоні.

Пробне тестування проведуть вже 10 квітня, а результати оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Основна сесія розпочнеться - 21 травня. А останній іспит відбудеться 15 червня.

Нагадаю, кожен учасник має право скласти тести не більше як із п'яти предметів.