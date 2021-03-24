Коронавірус не зірве ЗНО в Україні - Міносвіти [ Редактировать ]
ЗНО в Україні відбудеться за графіком. Про це повідомили у Міносвіти. На іспити не вплине рівень епідемічної небезпеки в регіоні.
Пробне тестування проведуть вже 10 квітня, а результати оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Основна сесія розпочнеться - 21 травня. А останній іспит відбудеться 15 червня.
Нагадаю, кожен учасник має право скласти тести не більше як із п'яти предметів.
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