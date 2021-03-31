За неделю в стране ОРВИ, включая и COVID-19, инфицировались 247 497 человек/ фото: kubnews.ru

На территории Украины заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемиологический порог на 35%.

Таким образом, за неделю с 22 по 28 марта 2021 года в стране ОРВИ, включая и COVID-19, инфицировались 247 497 человек, при этом циркуляция гриппа не была зафиксирована.

С 22 по 28 марта 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 247 497 человека, из них 33,8% - дети в возрасте до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.

Отмечается, что неэпидемический уровень активности в настоящее время сохраняется в Винницкой области, Хмельницкой области, Херсонской области и Черновицкой области. При этом, во всех других регионах Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Читайте также, почти 200 тысяч человек слегли с ОРВИ после 8 марта. Интенсивный показатель заболеваемости на 8,1% превысил эпидемический порог, который рассчитан для Украины. Это на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, за сутки в столице зафиксировали 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 162 291 инфицированных COVID-19, наибольшее количество инфицированных находится в трех районах столицы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.