Сучасна кардіологія. Українські хірурги впроваджують нову для країни методику лікування патологій серця. Для операції більше не відкривають грудну клітку. Натомість роблять лише невеличкий надріз. Що відбувається далі

Вада, з якою Лев Вікторович потрапив до лікарні, потребує лише хірургічного втручання.

Лев Хазрон, пацієнт:

У меня очень три сосуда питающие сердце, коронарные сосуды забиты, почти на 90%, и вот когда я ускоряюсь при ходьбе, или даже когда мне хочется пробежаться, сразу сжимает, очень сильная стенокардия.

А бігати Льву Вікторовичу хочеться. Попри поважний вік - 88 років, чоловік працює архітектором, їздить на роботу на моно-колесі, адже це дарує йому відчуття польоту, і не збирається ні на пенсію, ні на лікарняний.

Лев Хазрон, пацієнт:

Я все время работаю, и сейчас работаю, даже вот с собой взял материалы работы.

Тож коли дізнався про унікальну методику лікування - одразу погодився.

Лев Хазрон, пациент:

Операция вы же понимаете, она серьезная, на открытом сердце, но за этот период подготовки, я настолько себя загипнотизировал, что я совершенно спокоен.

Раніше в подібних випадках під час операції пацієнтові розрізали грудну клітку, а відтак - процес реабілітації був тривалим і складним, нині ж достатньо одного надрізу, щоб відкрити доступ до серця, відповідно й відновлюватися людина буде набагато швидше.

Андрій Цвік, серцево-судинний хірург:

На другу добу він вже буде без проблем рухатися по лікарні, по коридору, сам себе обслуговувати, виконувати все те фізичне навантаження, яке він і виконував, ну з певними уточненнями. Пацієнт може швидше повернутися до свого фізичного життя.

Гліб Ємець, серцево-судинний хірург, провідний спеціаліст із міні-інвазивної хірургії і транскатетерних технологій:

Через три недели после операции пациент может идти и заниматься любыми физическими нагрузками, которыми он хочет. Второе преимущество - для женщин, потому что женщины очень переживают, какие будут шрамы после операции. В случае с женщинами этот доступ мы делаем под молочной железой и в купальнике в бюстгальтере не видно, что была операция на сердце.

Методика міні-інвазивної хірургії не нова, вона існує понад 10 років. Втім, опанувати її вдається не кожному хірургу.

Гліб Ємець, серцево-судинний хірург, провідний спеціаліст із міні-інвазивної хірургії і транскатетерних технологій:

Это технически сложнее для хирурга - через маленький доступ сделать операцию на сердце. Для хирурга самое важное - это руки. И когда хирург не может засунуть руку и потрогать сердце - это очень дискомфортно, поэтому для тех хирургов, которые по 30-40 лет оперируют, им себя перенастраивать на что-то другое сложно. И поэтому такой вызов для хирурга, чтобы научиться оперировать по другому. Тут даже хирург должен мыслить иначе, и другие пути развития и по другому смотреть на пациента.

У всьому світі лікарів, які змогли опанувати цей метод хірургічного втручання, можна перелічити на пальцях обох рук, двоє з них - українці. Лікарі сподіваються, що за кілька років зможуть таким чином лікувати більшість серцевих патологій.