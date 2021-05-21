Рядом с одним из столичных супермаркетов в ходе конфликта, переросшего в стрельбу, пострадал военнослужащий. Кровавый инцидент произошел на улице Верховинной в Святошинском районе.

Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматических, одно боевое, а также ножи. Был открыт огонь, в ходе стрельбы военный получил ранение в ногу.

Отмечается, что стрелка задержали правоохранители, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, а полицейские решают вопрос о вручении виновнику подозрения.

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Кроме того, в одном из ресторанов Киева произошла массовая драка и стрельба, в результате которой получил ранение сотрудник заведения. После возникшего словесного конфликта начали драться мужчины из двух компаний, которые отдыхали в заведении.

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