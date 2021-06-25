Пока не обнаружено никаких следов возможной утечки газа в школе/ фото: binio.ru

В чешском городе Соколове, который находится на территории Чехии, в начале занятий в школе внезапно потеряли сознание сразу 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба "скорой" помощи.

В настоящее время причина столь страшного инцидента остается неизвестной. Возможно ей могло стать отравление пищей либо же утечка какого-либо газа.

В 8.15 мы получили сообщение о том, что в данной школе потеряли сознание двое учеников, на место сразу выехали медики. На данный момент уже зафиксировано 19 учащихся, которым стало плохо, в школе работают 8 экипажей скорой помощи, прибыли также пожарные и полицейские. Пока не определена причина происшествия – отравление пищей или утечка какого-то газа.

Отмечается, что староста города Соколова Рената Оулеглов рассказал, что пожарные пока не обнаружили никаких следов возможной утечки газа в школе.

Читайте также, в Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравилось шестеро детей. Полиция начала расследование. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325, ведется расследование.

Кроме того, в Киеве в одной из квартир отравилась семья из трех человек и прибывшие на вызов три медика. Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, а двое родителей и трое членов бригады скорой помощи - в БСМП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.