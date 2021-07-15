Білоруська влада налагодила схему, за якої країна масово приймає мігрантів з Іраку

Режим Лукашенка наживається на нелегалах - з'ясували журналісти литовського телебачення. За їхніми даними, білоруська влада налагодила схему, за якої країна масово приймає мігрантів з Іраку, аби зрештою спрямовувати їх на кордон Литви.

Мігранти, які мріють дістатися ЄС, повинні сплатити у Білорусі так звану "заставу" - три тисячі доларів з кожного.

Поїздки організовує білоруське державне підприємство "Центркурорт", а візи іракцям видаються автоматично. У Литві це назвали формою гібридною війни Росії та Білорусі, спрямованої на дестабілізацію ЄС та західних демократій.