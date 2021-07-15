Киевское "Динамо" разгромило "Эвиан" [ Редактировать ]
В пятницу, 15 июля, киевское "Динамо" на втором тренировочном сборе в Швейцарии провело третий спарринг.
Команда Мирчи Луческу сумела разгромно победить французский коллектив "Эвиан".
Все три мяча киевляне забили в первом тайме.
Авторами голов стали: Леднев (дважды) и Ванат.
- "Динамо" - Эвиан 3:0
- Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17
В следующем матче "Динамо" сыграет с Атлетико Бильбао. Матч состоится в субботу, 17 июля.
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" лишилось бразильского форварда.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 9 июля, футбольный клуб "Динамо" подписало контракт с 23-летним полузащитником
Футбольный клуб "Рух" заявил о готовности прекратить свое существование в ответ на "очередной произвол" Украинской ассоциации футбола и лично первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко
Наша збірна вийде на поле проти англійців - команди боротимуться за путівку до півфіналу Євро-2020
Во вторник, 29 июня, в поединке 1/8 финала чемпионата Европы встретились сборные Швеции и Украины, в котором украинская борная одержала победу и вышла в 1/4 чемпионата
Найважче пілотам давались парні змагання - на шаленій швидкості відлітали бампери та не витримували двигуни