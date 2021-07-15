В пятницу, 15 июля, киевское "Динамо" на втором тренировочном сборе в Швейцарии провело третий спарринг.

Команда Мирчи Луческу сумела разгромно победить французский коллектив "Эвиан".

Все три мяча киевляне забили в первом тайме.

Авторами голов стали: Леднев (дважды) и Ванат.

"Динамо" - Эвиан 3:0

Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17

В следующем матче "Динамо" сыграет с Атлетико Бильбао. Матч состоится в субботу, 17 июля.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" лишилось бразильского форварда.

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