Коронавирус вновь атаковал Украину: статистика на 8 августа [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 619 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 45 детей и 11 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 561 человек;
- летальных исходов - 10;
- выздоровели - 235 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18276 человек,
- методом ИФА - 2923 лица,
- экспресс-тестами - 11890 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2259151 человек;
- выздоровели - 2190921 человек;
- летальных исходов - 53 095;
- проведено ПЦР-тестов - 11528091.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Ранее сообщалось, что коронавирус активирует скрытые в организме болезни. При этом степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после заболевания.
Также в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министерство здравоохранения не планирует ближайшей осенью вводить на территории Украины жесткий локдаун и ограничивать работу малого и среднего бизнеса
Другий день поспіль в Україні фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу
Препараты попадут в страну до конца 2021 года
В Украине используются признанные ВОЗ препараты для вакцинации
В городе сейчас функционируют 5 центров иммунизации граждан