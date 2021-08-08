В Украине за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 619 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Среди зараженных - 45 детей и 11 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 561 человек;

летальных исходов - 10;

выздоровели - 235 человек.

За сутки протестировано:



методом ПЦР - 18276 человек,

методом ИФА - 2923 лица,

экспресс-тестами - 11890 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2259151 человек;

выздоровели - 2190921 человек;

летальных исходов - 53 095;

проведено ПЦР-тестов - 11528091.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Ранее сообщалось, что коронавирус активирует скрытые в организме болезни. При этом степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции напрямую влияет на степень выраженности симптомов уже после заболевания.

Также в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.

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