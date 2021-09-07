У Полтаві 19-річна дівчина влаштувала в школі стрілянину з арбалета. Колишня учениця поцілила вчительці в спину і влучила в руку завучу. Зупинив нападницю дев'ятикласник - відібрав у неї зброю.

Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали зловмисницю на місці. Наразі перевіряють психічний стан дівчини. Провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".

Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області: