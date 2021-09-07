У Полтаві дівчина влаштувала стрілянину у школі [ Редактировать ]
У Полтаві 19-річна дівчина влаштувала в школі стрілянину з арбалета. Колишня учениця поцілила вчительці в спину і влучила в руку завучу. Зупинив нападницю дев'ятикласник - відібрав у неї зброю.
Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали зловмисницю на місці. Наразі перевіряють психічний стан дівчини. Провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".
Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавської області:
Затримали дану особу. Знаряддя злочину також вилучено. В подальшому було встановлено, що нападницею виявилася місцева 19-річна дівчина. Тривають слідчі дії. З'ясовуються мотиви такої поведінки цієї особи. Санкція статті, за якою інкримінують дії фігурантки, передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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