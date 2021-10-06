Без голови, без порядку денного, і відповідно - без плідної роботи. У парламенті нова серія спікеріади. Гадали, кого призначити замість Разумкова, збирали голоси, а голова "Слуг народу" принагідно зізнався у володінні офшором. За роботою депутатів стежила Ксенія Барвіненко.

Парламентська зала, десята ранку. Засідання розпочинає віцеспікер Руслан Стефанчук, тимчасовий головуючий на час усунення Разумкова. Останнього в Раді не видно - крісло порожнє, у системі не реєструвався. Хоча, передав такий собі "привіт" журналістам - скасував усі заборони щодо пересування кулуарами. А от депутатам, на відміну від медійників, не так радісно, бо ж порядку денного немає.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

На жаль ми втрачаємо цілий парламентський тиждень, а я нагадаю, що у нас великі виклики. Гроші для підприємців, гроші для субсидій, питання коронавірусу. Є велика кількість законів, але тим не менш зараз парламент буде заблокований.

Тож депутати складають плани на завтра.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Завтра день почнеться з відсторонення голови верховної ради й обрання нового, я думаю скоріш за все це засідання буде вести хтось із депутатів "Слуги народу", бо пан Стефанчук не може вести в нього конфлікт інтересів, а пані Кондратюк відмовилась.

У фракціях поза монобільшістю - пропонують своїх кандидатів.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Гео Лерос, якого вигнали із вашої фракції, як ви зараз виганяєте з команди Разумкова. Друге, Юрій Корявченков, він знаєте, зажигав у "Кварталі", а тут ми його жодного разу не чули, дуже хочемо, щоб він вів це засідання, і третє - Олексій Гончаренко, давайте хоч раз опозиція проведе таке важливе засідання.

Я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті - це Андрій Парубій, щоб вести засідання.

Та свій вибір нардепи зупинили все ж таки на очільникові податкового комітету.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Керівництво фракції запропонувало, я сказав, що не хотів би цього робити, але якщо потрібно - зробимо. Партія сказала надо, комсомол ответіл - єсть.

Нового голову парламенту планують призначити в п'ятницю. Найімовірніше, центральне крісло посяде Руслан Стефанчук. Та чи знайдуться голоси в депутатів - і за відставку, і за призначення?

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

У "Слуг народу" власних голосів немає, будуть збирати. І як вони будуть розраховуватись за це, ми побачимо по бюджету, бо розраховуватись вони будуть не власним коштом, а коштом громадян України.

Бо ж власні гроші Зе-команди надійно сховані, принаймні в одного з них. Голова фракції "Слуг" Давид Арахамія визнав: має офшор, традиційно записаний на дружину. Проте нічого протизаконного в такому підході до зберігання грошей не вбачає.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Це нормальний процес. Є негативна сторона офшорів і позитивна, позитивна сторона - що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якесь майно може буде захищене завдяки британському праву, наприклад. Негативна - це потенційно маніпуляції з податками, ось з цим треба боротись.

І нагадав про антиофшорний закон, ухвалений монобільшістю. Щоправда, набере чинності він лише з нового року.