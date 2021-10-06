У парламенті призначали спікера замість Дмитра Разумкова [ Редактировать ]
Без голови, без порядку денного, і відповідно - без плідної роботи. У парламенті нова серія спікеріади. Гадали, кого призначити замість Разумкова, збирали голоси, а голова "Слуг народу" принагідно зізнався у володінні офшором. За роботою депутатів стежила Ксенія Барвіненко.
Парламентська зала, десята ранку. Засідання розпочинає віцеспікер Руслан Стефанчук, тимчасовий головуючий на час усунення Разумкова. Останнього в Раді не видно - крісло порожнє, у системі не реєструвався. Хоча, передав такий собі "привіт" журналістам - скасував усі заборони щодо пересування кулуарами. А от депутатам, на відміну від медійників, не так радісно, бо ж порядку денного немає.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
На жаль ми втрачаємо цілий парламентський тиждень, а я нагадаю, що у нас великі виклики. Гроші для підприємців, гроші для субсидій, питання коронавірусу. Є велика кількість законів, але тим не менш зараз парламент буде заблокований.
Тож депутати складають плани на завтра.
Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":
Завтра день почнеться з відсторонення голови верховної ради й обрання нового, я думаю скоріш за все це засідання буде вести хтось із депутатів "Слуги народу", бо пан Стефанчук не може вести в нього конфлікт інтересів, а пані Кондратюк відмовилась.
У фракціях поза монобільшістю - пропонують своїх кандидатів.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Гео Лерос, якого вигнали із вашої фракції, як ви зараз виганяєте з команди Разумкова. Друге, Юрій Корявченков, він знаєте, зажигав у "Кварталі", а тут ми його жодного разу не чули, дуже хочемо, щоб він вів це засідання, і третє - Олексій Гончаренко, давайте хоч раз опозиція проведе таке важливе засідання.
Я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті - це Андрій Парубій, щоб вести засідання.
Та свій вибір нардепи зупинили все ж таки на очільникові податкового комітету.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Керівництво фракції запропонувало, я сказав, що не хотів би цього робити, але якщо потрібно - зробимо. Партія сказала надо, комсомол ответіл - єсть.
Нового голову парламенту планують призначити в п'ятницю. Найімовірніше, центральне крісло посяде Руслан Стефанчук. Та чи знайдуться голоси в депутатів - і за відставку, і за призначення?
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
У "Слуг народу" власних голосів немає, будуть збирати. І як вони будуть розраховуватись за це, ми побачимо по бюджету, бо розраховуватись вони будуть не власним коштом, а коштом громадян України.
Бо ж власні гроші Зе-команди надійно сховані, принаймні в одного з них. Голова фракції "Слуг" Давид Арахамія визнав: має офшор, традиційно записаний на дружину. Проте нічого протизаконного в такому підході до зберігання грошей не вбачає.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Це нормальний процес. Є негативна сторона офшорів і позитивна, позитивна сторона - що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якесь майно може буде захищене завдяки британському праву, наприклад. Негативна - це потенційно маніпуляції з податками, ось з цим треба боротись.
І нагадав про антиофшорний закон, ухвалений монобільшістю. Щоправда, набере чинності він лише з нового року.
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"Холодна регламентна війна", а саме це в "Слузі народу" називають головною причиною можливої відставки Разумкова, схоже, перейшла в гарячу фазу.
Спочатку пересварились через відставку голови парламенту, а потім частина депутатів узагалі пішла з наради, коли заговорили про імовірні офшори президента.
Доля українського політика - Дмитра Разумкова, схоже, вже вирішена. Принаймні, президент сьогодні у Трускавці заявив - що він уже "не член команди".
У Трускавці політики пробудуть три дні. Серед іншого - обіцяють узгодити кадрові питання і в уряді, і в парламенті. Тож як минув перший "готельний" день "слуг"?
Таке рішення ухвалили "Слуги народу" спільно з двома депутатськими групами - "Довіра" та "За майбутнє".