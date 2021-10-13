Подекуди прикордонники не мають змоги облаштували на них надійне інженерне оснащення.

Україна почала облаштовувати державний кордон з Білоруссю. Вздовж лінії рубежу відводяться 50-метрові зони. Йдеться про десятки тисяч гектарів. Але проблема в тому, що ці землі допер належать або людям, або громадам.

Тож подекуди прикордонники не мають змоги облаштували на них надійне інженерне оснащення. Як виходять із цієї ситуації на Рівненщині - розповість Сніжана Сидорук.

Це лінія державного кордону неподалік села Соломир.

Єдине, що єсть - рокадний рів, який облаштували республіка Білорусь. Це в 2014 році, який ви зараз проглядаєте.

Тут патрулюють українські прикордонні наряди відділу "Вичівка". Кажуть: нести службу складно, бо рубежі подекуди геть не обладнані.

Олександр Матвіюк, начальник відділу прикордонної служби "Вичівка":

Дана ділянка ну не забезпечує фіксації слідів, необладнана в плані там контрольно-слідової смуги, загородженого паркану. Там вторгнення, переміщення осіб.

Тож прикордонникам доводиться постійно пішки обходити рубіж, частина якого пролягає через непрохідні ліси та болота. У таких ділянках задіюють дрони.

Андрій Глухенький, прикордонник 9 загону імені Січових Стрільців:

Це літак-розвідник. Не бойовий дрон. Це розвідник. Контролює повітряний простір, а також наземну ділянку.

Можем роздивитися люди, автомобілі, транспортні засоби, так як контролюємо і дороги вздовж кордону. Також буває іногда сусідів теж - дивимся за ними.

Та цього недостатньо, кажуть прикордонники, адже лінія має бути захищеною. Ось так, приміром, білоруси облаштували контрольно-слідову смугу. Це піщана дорога, пройти якою непоміченим неможливо.

Оксана Гузовець, інспекторка відділу прикордонної служби "Дубровиця":

Під час патрулювання ділянки кордону зі сторони України ми спостерігаємо, чи нема на ній слідів людей. Це є порушення державного кордону - визначаються спеціальні завдання.

Загалом на Рівненщині пролягає понад 200 кілометрів державного кордону.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:

Є кордон, він фактично демаркований, а не обладнаний. Ми маємо з вами швидкими темпами повністю технічно обладнати і демаркувати повноцінно, як це має бути в цивілізованих країнах між сусідніми державами.

Демаркація українсько-білоруського кордону триває, відколи наша країна здобула незалежність. Зараз по всій Україні відводять 50-метрові смуги вздовж рубежу. Утім, частина цих земель перебуває не тільки в державній, а й у приватній власності. Тож на таких ділянках прикордонники не можуть облаштувати інженерну інфраструктуру.

Євген Бабійчук, заступник начальника 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

В перспективі виділяється земельна смуга глибиною 50 метрів. Прикордонні знаки, лінія кріплення прикордонних знаків. Контрольно-слідова смуга шириною 6-8 метрів, рокадна дорога насипна. Загороджений паркан.

На Рівненщині загалом вздовж кордону з Білоруссю понад тисяча гектарів землі. Як передати їх у постійне користування частинам Держприкордонслужби, досі мізкують місцеві чиновники. Завершити демаркацію рубежу мають до 2024 року.