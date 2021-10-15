Канарський вулкан вивергається четвертий тиждень поспіль [ Редактировать ]
60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень поспіль триває виверження вулкану Камбре-В'єха. І кінця цьому не видно.
В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетворюючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
Зруйновано півтори тисячі будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантації авокадо та бананів. В районі лиха залишилися з півтора десятка жителів. Решта евакуювалися.
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