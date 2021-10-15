В районі лиха залишилися з півтора десятка жителів

60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень поспіль триває виверження вулкану Камбре-В'єха. І кінця цьому не видно.

В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетворюючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.

Зруйновано півтори тисячі будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантації авокадо та бананів. В районі лиха залишилися з півтора десятка жителів. Решта евакуювалися.